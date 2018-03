Canada: perquisitions dans les deux premiers groupes de presse

Le gendarme canadien de la concurrence a effectué lundi des perquisitions chez les deux plus gros groupes de presse nationaux, Torstar et Postmedia, dans le cadre d'une enquête sur un "complot" présumé lors de l'échange de 41 titres locaux à l'automne dernier. John Pecman, Commissaire du Bureau de la concurrence, a confirmé dans un communiqué les "perquisitions effectuées dans les bureaux de Postmedia, Torstar et (sa filiale) Metroland à Toronto". "Le Bureau de la concurrence enquête sur des allégations de comportements anticoncurrentiels" et recueille "actuellement des preuves pour établir les faits entourant ce complot allégué", a déclaré M. Pecman.