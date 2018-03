Soupçons de crimes racistes derrière des colis piégés au Texas

La police suivait lundi la piste de crimes racistes à Austin après trois explosions aux colis piégés "liées", qui ont fait deux morts et plusieurs blessés en dix jours dans la capitale texane. Un premier colis piégé a tué lundi matin un jeune homme de 17 ans et blessé une femme habitant le même domicile, où vivaient des Noirs, selon la police de la ville américaine où se déroule le célèbre festival de musique et nouvelles technologies South by Southwest. Un second paquet a explosé un peu plus tard quand une femme d'origine hispanique âgée de 75 ans le ramassait sur le pas de sa porte. Elle a été grièvement blessée et ses jours sont en danger, a déclaré le chef de la police d'Austin, Brian Manley, lors d'une conférence de presse.