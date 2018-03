Trente-quatre contrebandiers interceptés dans le sud du pays

Trente-quatre contrebandiers ont été interceptés, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions ont été saisis lundi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, tandis qu'un individu en possession d'un pistolet automatique a été arrêté par la Gendarmerie nationale à Batna, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire ont intercepté, le 12 mars 2018 à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, 34 contrebandiers et saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions, un camion, 2 véhicules tout-terrain, 3.000 litres de carburant, 12 marteaux piqueurs, 9 détecteurs de métaux et 5 groupes électrogènes, tandis qu'à Batna, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté un individu en possession d'un pistolet automatique", précise le communiqué.