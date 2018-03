Sonatrach rachète les parts d'ABB dans la société Sarpi

La Société algérienne de réalisation de projets industriels "Sarpi", une société par actions créée en juin 1992, en partenariat entre Sonatrach et ABB (Italie) appartient désormais à 100% au groupe Sonatrach, après le rachat de 50% des parts d'ABB dans cette joint-venture. Ainsi, un contrat a été signé mardi à Alger entre les deux partenaires pour la cession des parts d’ABB dans la la société Sarpi, à la compagnie nationale Sonatrach, et ce, en présence du P-dg de Sonatrach, Abdelmoumene Ould Kaddour et du Président du groupe ABB dans la région MENA, Joachim Braun.