L'armée syrienne avance dans la Ghouta

L'armée syrienne progressait mardi dans la Ghouta orientale, après plus de trois semaines du lancement de son offensive visant à reprendre le dernier bastion rebelle en lisière de Damas, où l'action humanitaire gouvernementale se heurte à divers obstacles dressés "par les groupes terroristes et leurs commanditaires". Lors d’une séance tenue par le Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation en Syrie, l'ambassadeur permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Bachar Jaafari, a indiqué que la Syrie avait pris beaucoup de mesures dans le but de mettre un terme à la souffrance des civils dans la Ghouta, désormais à 60% sous contrôle du gouvernement.