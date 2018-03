Présidentielle au Venezuela: Maduro demande des observateurs de l'ONU

Le gouvernement du président vénézuélien Nicolas Maduro, représenté par son ambassadeur auprès des Nations unies Samuel Moncada, et le candidat de l'opposition Henri Falcon, devaient demander mardi à New York à l'ONU d'envoyer une mission d'observation lors de l'élection du 20 mai. "Aujourd'hui dans l'après-midi aura lieu la réunion aux Nations unies. Nous demandons la commission d'observation électorale la plus large possible", a déclaré le ministre vénézuélien de la Communication Jorge Rodriguez, lors d'une conférence de presse.