16.000 migrants rapatriés de Libye en janvier et février

Plus de 16.000 migrants africains volontaires, qui se trouvaient dans des camps en Libye, ont été rapatriés vers leurs pays d'origine en janvier et février, a annoncé mardi la cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. "Sur les deux premiers mois de l'année, janvier et février, nous avons réussi à sauver et libérer plus de 16.000 personnes des camps de Libye", a-t-elle dit devant les députés européens réunis en session plénière à Strasbourg. En réaction à l'indignation provoquée par les images de médias sur des marchés aux esclaves en Libye, l'Union européenne avait indiqué en décembre que l'objectif était le rapatriement de Libye de 15.000 migrants d'ici à février.