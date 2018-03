Syrie: deuxième jour d'évacuations médicales dans la Ghouta

Des évacuations médicales ont eu lieu mercredi pour la deuxième journée consécutive dans la partie rebelle de la Ghouta orientale, ont rapporté des médias locaux. Les Nations unies avaient affirmé lundi que plus de 1.000 personnes devaient être évacuées d'urgence pour "raisons médicales" du dernier bastion rebelle aux portes de la capitale syrienne. L'opération a débuté mardi à Douma, la grande ville de la Ghouta, avec la sortie de 146 civils -des malades, des blessés et leurs accompagnants- évacués via le couloir d'Al-Wafidine, principal point de passage entre le fief des terroristes et Damas.