Luxembourg réitère son soutien à la Palestine

Le vice-premier ministre du duché de Luxembourg, ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn, a réitéré le soutien de son pays au droit du peuple palestinien à l’établissement de son état indépendant, viable et démocratique sur les frontières de 1967 et son droit de vivre en paix et en sécurité. Dans son discours devant le parlement du Luxembourg, M. Asselborn a condamné fermement la politique coloniale du gouvernement d'occupation israélien qui "menace la solution de deux états et renforce le système de l’apartheid".