Abderazak Mokri réélu à la tête du MSP pour un nouveau mandat

Le 7eme congrès du Mouvement de la société pour la paix (MSP) a réélu dimanche matin Abderazak Mokri à la tête du mouvement pour un nouveau mandat de cinq ans. Le madjiss choura issu de ce congrès a renouvelé sa confiance à Mokri en lui accordant 241 voix tandis que son rival, Naamane Laouar, a obtenu 84 voix, selon les résultats annoncés par le président du bureau du congres Abou Bakr Kedouda à la fin travaux de congrès dimanche matin. Dans ce même contexte, le congres a plébiscité respectivement Abderazak Achouri et Abderahmane Ferhat comme vice présidents du mouvement, Tayeb Aziz à la tête du madjliss Choura et Douadji Ali et Nabi Hebri comme vice-présidents de cette dernière instance.