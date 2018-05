Premier vol direct Abidjan-New-York après 20 ans d'interruption

Une liaison aérienne directe entre Abidjan et New York a été rétablie après 20 ans d'interruption, par un vol inaugural qui a décollé samedi de la capitale économique ivoirienne. "Depuis la disparition d'Air Afrique (l'ex compagnie panafricaine), il y a une vingtaine d'années, il était inexplicable qu'il n'ait jamais été possible d'effectuer à partir d'Abidjan des vols directs vers les Etats-Unis", a déclaré le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, lors de la cérémonie de lancement. M. Coulibaly a déploré cette situation, "d'autant plus que dans certaines capitales africaines, ces vols directs existaient".