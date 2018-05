Iran : Macron exprime à Trump sa "grande préoccupation"

Le président français, Emmanuel Macron, et son homologue américain Donald Trump ont eu samedi un entretien téléphonique pour "faire un point sur les enjeux commerciaux et évoquer la situation au Proche et au Moyen-Orient" en lui rappelant "sa grande préoccupation vis-à-vis de la stabilité de cette région", a indiqué l'Elysée dans un communiqué. Après l'annonce mardi du retrait des Etats-Unis de l'accord nucléaire iranien, la France ainsi que ses alliés européens ont annoncé vouloir continuer à l'appliquer.