12 narcotrafiquants arrêtés à Oran, Relizane et Tlemcen

Douze narcotrafiquants ont été arrêtés samedi dans des opérations distinctes des détachements combinés de l’Armée nationale populaire (ANP) à Oran, Relizane et Tlemcen, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l’ANP ont arrêté, le 12 mai 2018, lors d’opérations distinctes menées à Oran, Relizane et Tlemcen, 12 narcotrafiquants et saisi 32 kilogrammes de kif traité et 7 véhicules touristiques", précise la même source.