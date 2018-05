L'OPEP ne vise pas un certain prix du pétrole

Les producteurs de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) ne ciblent pas un certain prix du pétrole, a déclaré dimanche le ministre de l'Energie des Emirats Arabes Unis, Suhail bin Mohammed al Mazroui, lors d'une manifestation à Abu Dhabi. M. Mazroui, qui occupe la présidence de l'OPEP cette année, s'inquiète du niveau des investissements pétroliers en 2019 et 2020. Pour rappel, lors de la 8ème réunion du Comité ministérielle conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays de l’Opep et des pays non Opep (JMMC), tenue en avril dernier à Djeddah, le ministre de l'Energie des Emirats arabes unis avait affirmé que sa principale préoccupation était la stabilité.