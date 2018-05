9 morts dans l’Attaque d'un bâtiment officiel en Afghanistan

Au moins neuf personnes ont été tuées dimanche dans l'attaque, toujours en cours, par des hommes armés d'un bâtiment officiel de Jalalabad, dans l'est de l'Afghanistan, ont rapporté des médias. Un précédent bilan a fait état de six morts. Deux explosions ont retenti près de l'administration des finances de la ville et une épaisse colonne de fumée noire était visible dans le ciel, a déclaré le porte-parole du gouverneur de la province du Nangarhar, Attaullah Khogyani. Des assaillants, en nombre non précisé, ont pénétré dans le bâtiment, a-t-il ajouté.