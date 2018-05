Libye: huit morts dans des heurts tribaux à Sebha

Au moins huit personnes ont été tuées en 48 heures lors de heurts entre tribus rivales à Sebha, dans le sud de Libye, selon une source hospitalière citée par les médias. Ces heurts ont fait au moins huit morts et 18 blessés entre samedi et dimanche. Ainsi, depuis début mai, au moins 31 personnes sont mortes et 121 ont été blessées, dont des civils, a indiqué la même source. Ces violences ont gagné en intensité samedi, notamment pour le contrôle de la citadelle historique surplombant la ville. Sebha, située à plus de 600 km au sud de la capitale Tripoli, est régulièrement le théâtre de violences entre groupes rivaux qui se livrent une bataille acharnée pour le contrôle de cette ville.