Indonésie: 13 morts dans des attaques suicide contre des églises

Au moins 13 personnes ont été tuées dimanche dans des attentats à la bombe contre des églises à Surabaya en Indonésie, ont indiqué des sources sécuritaires dans un nouveau bilan. Un précédent bilan faisait état de 11 morts et de dizaines de morts. Les auteurs sont six membres d'une même famille: la mère, le père, les deux filles de 9 et 12 ans et les deux fils de 16 et 18 ans, a annoncé le chef de la police nationale, Tito Karnavian. La famille était liée au mouvement radical Jamaah Ansharut Daulah (JAD), qui soutient le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech).