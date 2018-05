260 immigrants clandestins secourus au large de la Libye

Les garde-côtes libyens ont réussi à sauver dimanche des immigrants clandestins originaire d'Afrique et d'Asie au large des côtes occidentales du pays, a annoncé un porte-parole de la Marine. "Une patrouille de garde-côtes a secouru 180 immigrants clandestins de pays africains et asiatiques sur deux canots pneumatiques, à 36 milles marins au large de Garabouli", une ville située à 60km à l'est de Tripoli, a précisé Ayoub Kassem. Les rescapés ont été transportés à la base navale de Tripoli, y recevant une aide humanitaire et médicale, avant d'être transférés dans un centre d'hébergement de la capitale en présence d'organisations internationales, a ajouté M. Kassem.