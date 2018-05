Le Qatar et les Etats-Unis vont accroître leurs exercices militaires

Le Qatar et les Etats-Unis envisagent d'accroître leurs exercices militaires conjoints, a rapporté dimanche l'agence de presse qatarie QNA, citant le général Mohammed ben Ali al-Ghanim et le général américain Michael Garrett, patron du Commandement central des Etats-Unis (CENTCOM), en visite dans l'émirat. Le Qatar vient de voir s'achever les manœuvres Cpx Command Center destinées à former les chefs de brigade à tous les niveaux. Ce pays du Golfe, qui compte plus de 10.000 soldats américains sur son sol, abrite la base aérienne d'Al-Oudeïd, la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient où sont basés 72 avions F-15.