France: la grève se durcit à la SNCF

La journée s'annonçait "très difficile" lundi à la SNCF, de l'aveu même de la direction de l'opérateur du rail français. Pour peser sur un gouvernement inflexible, les cheminots ont été appelés par les syndicats à une journée "sans trains" et à voter pour ou contre la réforme ferroviaire voulue par le président Emmanuel Macron. Des trains circulaient lundi, au 18ème jour de grève depuis début avril, mais la direction de la SNCF a noté "un sursaut de mobilisation" et annoncé une "trafic très perturbé" avec, en moyenne, un TGV et train régional sur trois et un Intercités sur cinq. Le syndicat Unsa avait jugé la semaine dernière "vital de frapper un grand coup" pour maintenir la "pression" sur le ministère des Transports.