Les Etats-Unis ouvrent leur ambassade à Jérusalem

Les Etats-Unis inaugurent lundi après-midi à Jérusalem leur ambassade en Israël, réalisant la promesse controversée du président Donald Trump au risque d'enflammer les passions des Palestiniens qui pourraient protester massivement dans les Territoires, surtout à Gaza. Ivanka Trump et Jared Kushner, la fille et le gendre et conseillers du président américain, prendront part à partir de 16H00 (13H00 GMT) avec des centaines de dignitaires des deux pays à la cérémonie saluée comme "historique" par Israël et largement perçue comme défiant la réprobation de la communauté internationale dans une période de grande inquiétude pour la stabilité régionale.