Législatives en Irak: deux listes anti-système en tête

Les deux listes anti-système arrivent en tête des législatives en Irak, devançant celle du Premier ministre sortant Haider al-Abadi, selon des résultats partiels officiels annoncés dans la nuit de dimanche à lundi. L'alliance inédite du chef religieux Moqtada Sadr et des communistes sur un programme anti-corruption (La marche pour les réformes) arrive en tête dans six des 18 provinces et en seconde position dans quatre autres. L'Alliance de la Conquête, une liste d'anciens du Hachd al-Chaabi, supplétif crucial de l'armée dans la victoire contre le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech), prend la tête dans quatre provinces. Cette liste est en seconde position dans huit autres provinces.