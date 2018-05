Alger, proclamée "Capitale du vivre-ensemble en paix"

La wilaya d'Alger sera proclamée le 16 mai "Capitale du vivre-ensemble en paix" dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du "vivre-ensemble en paix" en consécration de la résolution onusienne du 8 décembre 2017 sur proposition de l'Algérie portant concrétisation de la culture de paix et de coexistence en tant que solution pacifique au règlement des conflits, a indiqué lundi la coordinatrice de la Commission de wilaya chargée de la préparation de l'évènement, Mme Fairouz Mohammadi. Intervenant lors d'une conférence de presse en compagnie des membres de la Commission à l'instar des Scouts musulmans algériens (SMA) et du représentant de la Fondation soufie alawiya "Djanatou El Arif", Mme Fairouz Mohammadi a déclaré que la wilaya d'Alger sera proclamée officiellement le 16, "Capitale du vivre-ensemble en paix" au niveau de la Place de la Réconciliation nationale en présence d'une délégation ministérielle et du wali d'Alger dans le cadre de la célébration de cette événement international.