Le pétrole repart en hausse après un rapport de l'Opep

Les cours du pétrole sont repartis en hausse lundi après la publication du rapport mensuel de l'Opep, dans un marché toujours focalisé sur les suites de l'annonce par les Etats-Unis de sa sortie de l'accord nucléaire iranien. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet a terminé à 78,23 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 1,11 dollar par rapport à la clôture de vendredi et à nouveau à un plus haut depuis la fin 2014. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de juin a pris 26 cents à 70,96 dollars.