Soudan: large remaniement ministériel

Le président soudanais Omar el-Béchir a annoncé lundi un large remaniement ministériel avec notamment le remplacement des ministres du Pétrole et de l'Intérieur, ont rapporté les médias d'Etat. Le remaniement, approuvé par le parti présidentiel du Congrès national dimanche soir selon l'agence officielle SUNA, intervient quelques semaines après le limogeage par M. Béchir de son ministre des Affaires étrangères. Lundi, dans un décret présidentiel, le président soudanais a remplacé les ministres du Pétrole, de l'Intérieur, de l'Agriculture, de la Justice et de la Jeunesse et des Sports, a précisé SUNA, soulignant en outre qu'un nouveau chef de la diplomatie avait été nommé. Ainsi, Al-Dierdiry al-Dhikheri, Ibrahim Hamid et Azhari Abdallah dirigeront respectivement les Affaires étrangères, l'Intérieur et le Pétrole.