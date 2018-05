Le démantèlement du site d'essais nord-coréen "bien avancé"

Des images satellite récentes font penser que le démantèlement du seul site connu d'essais nucléaires nord-coréens est "bien avancé" avant un sommet historique entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président américain Donald Trump, selon un site américain spécialisé. Pyongyang a annoncé durant le weekend qu'il détruirait "complètement" le site de Punggye-ri, dans le nord-est du pays, lors d'une cérémonie prévue entre les 23 et 25 mai devant des médias internationaux invités. C'est sur ce site que la Corée du Nord a mené ses six essais atomiques. Le dernier en date, le plus puissant à ce jour, a eu lieu en septembre et concernait selon Pyongyang une bombe à hydrogène. Le mois dernier, Kim Jong Un a proclamé que la force nucléaire nord-coréenne était parachevée et que le son pays n'avait plus l'utilité du site.