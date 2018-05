L'ex-présidente argentine inculpée de blanchiment

L'ex-présidente argentine Cristina Kirchner et ses deux enfants ont été inculpés lundi dans une affaire de blanchiment d'argent via la location d'hôtels leur appartenant, a indiqué une source judiciaire. Selon la justice, les Kirchner ont développé "un réseau complexe d'entreprises afin de mettre en circulation (...) une partie des bénéfices obtenus grâce à une fraude contre l'État", selon l'arrêt publié par le Centre d'information judiciaire de la Cour suprême. Quelque 800 millions de pesos (environ 31 millions de dollars) appartenant à Cristina Kirchner, présidente de 2007 à 2015, et ses deux fils Maximo y Florencia ont également été saisis.