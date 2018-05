Washington veut une résolution de l'ONU contre la Birmanie

L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a réclamé lundi une résolution rapide du Conseil de sécurité contre la Birmanie dans la crise des Rohingya, dénonçant, sans nommer la Chine, ses obstructions pour des "raisons cyniques et d'intérêt personnel". "L'implication active du Conseil de sécurité est essentielle pour mettre un terme à la crise des Rohingya", a souligné la diplomate lors d'une réunion rendant compte d'une récente visite de cette instance dans la région. "Nous savons ce que nous devons faire et ne pouvons laisser des intérêts politiques et économiques de court terme nous écarter de faire ce qui doit être fait".