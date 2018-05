Le président Bouteflika sur le chantier de la Grande Mosquée

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika a effectué, mardi à Alger, une visite d'inspection à la Grande Mosquée d'Alger dans la commune de Mohammadia pour s'enquérir de l'avancement des travaux de cet édifice religieux, scientifique et culturel. Réalisée sur une superficie de 27 hectares, la Grande mosquée d'Alger compte une salle de prière d'une superficie de 20.000 M2, un minaret long de 267 M, une bibliothèque, un centre culturel, une maison du Coran, ainsi que des jardins, un parking, des blocs administratifs et des postes de protection civile et de sûreté et des espaces de restauration.