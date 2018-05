La Corée du Nord veut interdire les essais nucléaires

La Corée du Nord affirme vouloir "participer aux efforts" pour interdire totalement les essais nucléaires, a déclaré mardi son ambassadeur à la Conférence du Désarmement de l'ONU à Genève, Han Tae Song. La Corée du Nord "va participer aux efforts (...) internationaux pour une interdiction totale des essais nucléaires", a déclaré Han Tae Song. La Corée du nord n'est pour le moment pas signataire du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE), négocié à Genève entre 1994 et 1996. Ce traité, signé depuis par 183 pays, n'entrera en vigueur que lorsqu'il aura été signé et ratifié par les huit pays restants détenant la technologie nucléaire: la Corée du nord, la Chine, l'Egypte, l'Inde, l'Iran, Israël, le Pakistan et les Etats-Unis.