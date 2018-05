Burkina Faso: un préfet tué par des terroristes présumés

Le préfet de Oursi, une localité du Burkina Faso, a été tué dans la nuit de lundi à mardi par des terroristes présumés, a-t-on indiqué de sources sécuritaires. "Des individus armés ont abattu le préfet de Oursi, Patrick Kaboré, chez lui et son domicile (de fonction) a également été incendié", a déclaré une source sécuritaire, citée par l'AFP. "L'attaque s'est déroulée aux environs de 23h (locales et GMT), mais c'est plus tard que le corps du préfet a été retrouvé non loin de sa résidence ", a précisé cette source.