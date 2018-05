Syrie: les négociations d'Astana "positives" pour le processus de paix

Le représentant russe au nouveau round de pourparlers de paix sur la Syrie organisé dans capitale du Kazakhstan Astana, Alexandre Lavrentiev, a jugé mardi les négociations de lundi et mardi dans la capitale kazakh "positives". Les négociations de lundi et mardi dans la capitale kazakh sont "positives", a déclaré M. Lavrentiev. "Le processus d'Astana est vivant et continuera à vivre", a-t-il déclaré, tout en refusant de commenter les modalités de la future réunion de Sotchi. Les trois pays garants des pourparlers, la Russie, l'Iran et la Turquie, ont annoncé dans une déclaration finale commune qu'une prochaine réunion à haut niveau sur la Syrie se tiendra dans la ville russe de Sotchi en juillet.