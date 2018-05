Un poste de police attaqué en Indonésie

Quatre assaillants ont été abattus mercredi par les forces de l'ordre après l'attaque d'un commissariat dans le nord-ouest de l'Indonésie, au cours de laquelle un policer a été tué, ont indiqué les autorités locales. Les assaillants à bord d'une camionnette ont foncé dans le portail du commissariat de Riau, sur l'île de Sumatra, avant de sortir du véhicule et d'attaquer des policiers avec des sabres, a précisé la police. "Quatre hommes ont été abattus et l'un a pris la fuite", a déclaré un porte-parole de la police nationale, Setyo Wasisto. Deux policiers ont également été blessés dans cette attaque qui intervient après une série d'attentats suicide ces derniers jours à Surabaya, deuxième ville d'Indonésie sur l'île de Java, au cours desquelles 13 personnes ont été tuées et 13 assaillants ont péri.