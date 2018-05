Afghanistan: les talibans repoussés aux abords de Farah

L'armée afghane et ses alliés ont repoussé les talibans aux abords de la capitale provinciale de Farah (ouest), dont ils tentaient depuis la veille de s'emparer, ont indiqué mercredi des responsables. "Les talibans ont été forcés de quitter la ville autour de minuit après l'arrivée de renforts de Herat et de Kandahar. Nous avons commencé à quadriller la ville", a déclaré un porte-parole du corps 207 de l'armée afghane, Aref Rezaee. Des forces de l'Otan sont présentes à l'aéroport de Farah en appui à l'armée afghane, a-t-il ajouté. "Les talibans ont été repoussés hors de la ville et ont positionné leurs forces aux alentours", a également déclaré un membre du conseil provincial, Dadullah Qani, cité par l'agence AFP, mercredi depuis Farah. Les combats se sont poursuivis tard dans la nuit, a-t-il témoigné.