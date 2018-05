Statoil devient officiellement Equinor

La plus grosse compagnie pétrolière norvégienne Statoil est officiellement devenue Equinor mercredi, un changement de nom censé refléter sa diversification dans les énergies renouvelables. Le groupe a marqué ce jalon d'un tweet poétique en anglais: "Statoil est de l'histoire ancienne, Equinor un mystère. Suivez-nous pour voir ce que l'avenir réserve". Proposé en mars et adopté mardi lors de l'assemblée générale des actionnaire, le changement permet au groupe d'estomper, au moins dans la syntaxe, sa dépendance à l'État norvégien (Stat) qui le détient à 67% et au pétrole (oil). Le nouveau nom est censé combiner l'idée d'équité et d'équilibre ("equi") et l'origine géographique ("nor" pour Norvège).