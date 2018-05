Norvège: la production de pétrole recule en avril

La production pétrolière de la Norvège, plus gros producteur d'Europe de l'Ouest, a déjoué les projections officielles en avril avec un recul de 0,5%, selon des chiffres publiés mercredi par la Direction norvégienne du pétrole. Le pays nordique a pompé 1,513 million de barils par jour le mois dernier, selon une estimation encore provisoire. C'est 0,5% de moins qu'en mars et 4,2% de moins que prévu par la Direction du pétrole. "Les principales raisons pour lesquelles la production en avril a été moindre qu'attendu sont des travaux de maintenance et des problèmes techniques mineurs sur certains champs" pétroliers" a expliqué l'organisation dans un communiqué.