Les sanctions US renforceront la "résistance" de Téhéran

La décision des Etats-Unis d'adopter de nouvelles sanctions ciblées contre l'Iran, visant notamment le gouverneur de la Banque centrale, ne fait que renforcer la "détermination" et la "résistance" de Téhéran face à Washington, a affirmé mercredi le ministère iranien des Affaires étrangères. "Cette mesure injustifiée est un nouvel exemple de l'attitude déraisonnable et des politiques hostiles du gouvernement américain" envers la République islamique, a écrit un porte-parole, Bahram Ghasemi, dans un communiqué publié sur le site du ministère. "Après l'échec et les effets dévastateurs de ses propres erreurs liées à son retrait unilatéral" de l'accord sur le nucléaire iranien, Washington "tente d'influer sur la volonté et les décisions des autres pays membres (de l'accord) et dans le monde", a-t-il ajouté.