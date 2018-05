Reddition de deux terroristes à Tamanrasset

Deux terroristes, qui avaient rallié les groupes terroristes en 2009 et en 2015, se sont rendus mardi aux autorités militaires à Tamanrasset, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, deux terroristes se sont rendus, le 15 mai 2018, aux autorités militaires à Tamanrasset/6ème Région militaire. Il s'agit de "Ch.Akli", dit "Abou Saïd", qui avait rallié les groupes terroristes en 2009 et "F.El-Taher", dit "Abou Moussa", qui avait rallié les groupes terroristes en 2015", a précisé la même source. Les deux terroristes étaient en possession de deux pistolets mitrailleurs de type kalachnikov et de deux chargeurs de munitions garnis, a ajouté la même source.

Une casemate détruite

Une casemate pour terroristes et trois bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites mardi par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à des opérations de recherche et de ratissage menées distinctement à, Aïn Defla et Chlef, des détachements de l’Armée Nationale Populaire ont découvert et détruit, le 15 mai 2018, une casemate pour terroristes, trois bombes de confection artisanale, une arme à feu, une quantité de munitions et divers objets, tandis qu’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur garni ont été saisis à Tamanrasset, a précisé la même source.