Démographie: L'Italie le second pays le plus vieux au monde

L'Italie a confirmé en 2017 son statut de second pays le plus vieux au monde, après le Japon, et son déclin démographique, a indiqué mercredi l'Institut national de la statistique (Istat) dans son rapport annuel. "Depuis 2015, notre pays est entré dans une phase de déclin démographique", après avoir encore perdu 100.000 habitants entre 2016 et 2017, a souligné l'Istat. L'Italie comptait 60,5 millions d'habitants au 1er janvier 2018 dont 8,4% d'étrangers. Le taux de fécondité, qui définit le nombre d'enfants par femme en âge de procréer, reste l'un des plus bas au monde à 1,34. Il est même de 1,27 dans la population italienne contre 1,95, mais en baisse, dans la population étrangère.