Le Brent à près de 78 dollars mercredi à Londres

Les prix du pétrole baissaient mercredi en cours d'échanges européens, au lendemain de nouveaux sommets depuis trois ans et demi, et alors que l'AIE a revu à la baisse ses prévisions de demande. Dans la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet valait 77,95 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 48 cents par rapport à la clôture de mardi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour juin baissait de 26 cents à 71,05 dollars.