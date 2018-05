L'euro stable face au dollar

L'euro se stabilisait mercredi face au dollar, au lendemain d'un plus bas depuis fin 2017, alors que l'Italie inquiète et que le billet vert reste soutenu par de bons chiffres sur la consommation aux Etats-Unis. Dans la matinée, l'euro valait 1,1834 dollar contre 1,1838 mardi soir. Mardi en séance, la monnaie unique avait chuté à 1,1820 dollar, un plus bas depuis mi-décembre. La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise à 130,33 yens, contre 130,63 yens mardi soir. Le billet vert reculait aussi face à la monnaie nipponne à 110,16 yens, contre 110,35 yens mardi.