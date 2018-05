Population mondiale: 68% de citadins en 2050 contre 55% aujourd'hui

La population mondiale vivra dans des villes atteindra 68% d'ici 2050 contre 55% aujourd'hui, selon une étude de l'ONU rendue publique mercredi à New York et qui prévoit de plus en plus de villes géantes à l'avenir. Les projections montrent que 2,5 milliards de personnes pourraient venir accroître la population dans les zones urbaines d'ici cette échéance. Près de 90% de cette augmentation se produira en Asie et en Afrique, précise l'étude réalisée par un département des Nations unies spécialisé dans les affaires économiques et sociales.