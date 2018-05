Le président Bouteflika décore Khaled Bentounès de la médaille Ahid de l'ordre du Mérite national

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a décoré Cheikh Khaled Bentounès, fondateur et président d'honneur de l'Association internationale soufie Alawiyya (AISA), de la médaille Ahid de l'ordre du Mérite national. La médaille a été remise, au siège de l'Unesco à Paris, à ce guide spirituel de la confrérie soufie Alawyya, au cours de la célébration mercredi pour la première fois de la Journée internationale du vivre ensemble en paix (JIVEP), un évènement dont la consécration au niveau mondial est le fruit d'une initiative algérienne. La médaille lui a été remise pour ses efforts et actions pour la paix dans le monde, par un représentant de la présidence de la République, en présence de la Directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay, et de l'ambassadeur d'Algérie en France, représentant permanent de l'Algérie à l'Unesco, Abdelkader Mesdoua.