Espagne : un gang qui kidnappait des migrants démantelé

La police espagnole a annoncé jeudi avoir démantelé une bande criminelle qui kidnappait des migrants après leur arrivée par mer depuis le Maroc, et les retenait en otages pour obtenir une rançon de leurs proches. Les criminels guettaient les embarcations arrivant sur les plages proches du port d'Algeciras, dans le sud du pays, et proposaient ensuite aux arrivants de les aider à retrouver des membres de leur famille en Espagne, a indiqué la police dans un communiqué. Les victimes étaient ensuite emmenées dans une maison à Algeciras, où elles étaient enfermées après avoir été forcées de remettre leur téléphone portable et leurs effets personnels.