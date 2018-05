Nouvelle unité de production d'acier à Béthioua

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a procédé jeudi à l'inauguration d'une nouvelle unité de production d'acier implantée au complexe "Tosyali" de Béthioua (Oran). Le ministre a mis l'accent, à cette occasion, sur les impacts économiques escomptés, notamment pour la couverture des besoins du marché national. M. Yousfi a également insisté sur l'importance de la politique nationale initiée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour le renforcement de l'industrie nationale. La nouvelle unité contribuera à l'approvisionnement en matière première d'autres secteurs économiques et industriels tels ceux de la construction et de l'automobile, a-t-il souligné.