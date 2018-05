Messahel à Istanbul pour préparer sommet de l’OCI sur la Palestine

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a pris part, ce vendredi à Istanbul (Turquie), à la réunion ministérielle préparatoire du sommet extraordinaire de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) qui se tiendra en fin de journée, à l'invitation de la Turquie qui assure la présidence en exercice de cette Organisation. Cette réunion a été consacrée à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour du sommet et de la déclaration qui sera soumise au sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement et sanctionnera les travaux.