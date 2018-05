Sept narcotrafiquants arrêtés à Mascara

Sept narcotrafiquants ont été arrêtés et 31 kilogrammes de kif traité ont été saisis jeudi à Mascara par un détachement combiné de l’Armée nationale populaire (ANP), indique vendredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l’ANP a saisi, le 17 mai 2018, à Mascara, 31 kilogrammes de kif traité, 2 véhicules et arrêté 7 narcotrafiquants", précise le MDN. Dans le même contexte, un détachement de l’ANP a saisi "10343 litres de carburants à Souk-Ahras, Tébessa et Taref ", tandis qu’un autre détachement a saisi à Tamanrasset "deux détecteurs de métaux, deux marteaux piqueurs et deux groupes électrogènes", ajoute la même source.