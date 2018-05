Les cours du blé stables sur le marché européen

Les cours du blé étaient à l'équilibre, vendredi à la mi-journée, soutenus par une parité euro/dollar toujours avantageuse et la sécheresse aux Etats-Unis. Sur Euronext, la tonne de blé regagnait vers midi 75 centimes d'euro sur septembre à 175 euros et 75 centimes également sur décembre à 177,75 euros, pour plus de 13.000 lots échangés. L'euro était stable vendredi face au dollar, après l'annonce du programme du gouvernement en Italie qui ne mentionne pas la sortie de la monnaie unique et tourne le dos à l'austérité. "Pour les exportations, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas à nous mettre dans le match international", commentait un connaisseur du marché, pour qui les estimations de stocks de fin de campagne étaient "sous-évalués".