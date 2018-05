Soudan du Sud: 210 enfants soldats libérés par des groupes rebelles

Environ 210 enfants soldats ont été libérés jeudi par des groupes rebelles dans la région de Pibor au Soudan du Sud, a affirmé vendredi le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). "Chaque fois qu'un enfant est libéré et est capable de retourner dans sa famille, c'est une grande source d'espoir - un espoir pour son avenir et pour l'avenir du pays", a déclaré Mahimbo Mdoe, représentant de l'UNICEF au Soudan du Sud. "Nous espérons également que beaucoup plus d'événements tels que celui-ci se produiront jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'enfants dans les rangs des groupes armés", a ajouté M. Mdoe.