La Chine renforce la sécurité le long de la frontière avec la Birmanie

Les forces militaires chinoises ont adopté des mesures vigoureuses afin de renforcer les patrouilles et la sécurité le long de la frontière avec le Birmanie, a déclaré vendredi Wu Qian, porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale. M. Wu a déclaré que le conflit dans le nord de la Birmanie avait entraîné la mort de trois ressortissants chinois, tandis que trois roquettes et plusieurs balles perdues sont tombées sur le territoire chinois. "L'armée chinoise accorde une grande attention à l'évolution de la situation et a déposé des protestations solennelles auprès de la Birmanie", a-t-il indiqué.